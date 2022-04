‘André Marín no traicionó a José Ramón’, revela Faitelson a 'Fantasma' Suárez

CDMX.- ¡Vaya revelación la que hizo David Faitelson! Para el podcast del periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, el comentarista David Faitelson aseguró que André Marín no fue quien traicionó a José Ramón Fernández en su salida de Azteca Deportes, allá en 2007.

Platicando sobre el tema, Ignacio ‘Fantasma’ Suárez hizo una recapitulación de la salida de ‘Joserra’ de Azteca Deportes, señalando que el periodista sí fue traicionado, pero no por André Marín. Posteriormente, reveló que tuvo una plática con David Faitelson, calificándolo como alguien a quien ‘Joserra’ le tiene un respeto, lo quiere y alguien cercano.

Yo me refiero cuando digo que André Marín no traicionó a José Ramón en la salida de TV Azteca, es que, yo estaba ahí y nadie me lo va a contar y yo creo que a final de cuentas se generan leyendas urbanas. André Marín, confirmo, no traicionó a José Ramón; de ninguna manera”, declaró Faitelson.