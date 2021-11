‘Gran logro, pero no es el mejor boxeador libra por libra’; señala Faitelson sobre Canelo

CDMX.- Canelo Álvarez venció a Caleb Plant y ya tiene los cuatro cinturones en la categoría Supermediano, pero para David Faitelson, el jaliscience no es el mejor boxeador libra por libra.

En su cuenta de Twitter, David Faitelson aseguró que ‘Canelo’ tiene un gran logro, pero no ve al boxeador como el mejor.

Con todo respeto, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra. Esa distinción no solo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo, él no lo es”, escribió Faitelson.