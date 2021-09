‘Hay días en los que el boxeo me da asco’, dice Faitelson tras permitir pelea de Oscar Valdez, positivo en doping

CDMX.- Después de darse a conocer que, pese al positivo en doping, Oscar Valdez podrá pelear ante Robson Conceicao, David Faitelson señaló que “hay días en los que el boxeo” le da asco.

Tras la decisión del Consejo Mundial de Boxeo de permitir la pelea, pese al positivo en Fentermina por parte de Oscar Valdez, David Faitelson dio su opinión.

Los tejes y manejes del boxeo. ¿La sustancia que se encontró en la prueba antidoping del campeón mundial Oscar Valdez es ilegal en WADA y legal en el CMB? No entiendo. Hay días donde el boxeo me da ‘asco’”, escribió David Faitelson.

Este viernes, David Faitelson también fue crítico ante la muerte de la mexicana Jeanette Zacarías, señalando que hubo una muestra de “corrupción y brutalidad” en el boxeo, lamentando el deceso de la joven de 18 años.

En Instagram, Oscar Valdez subió un video y aseguró que él no ha usado, ni usará sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

Nunca lo he hecho, soy respetuoso de las reglas antidopaje desde mi etapa como amateur, olímpico y profesional. Desde que soy profesional me he sometido a más de 30 pruebas antidopaje”, declaró Valdez.