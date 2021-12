‘ESPN nos dijo que nos iba a suspender’, dice Faitelson sobre polémica con Gabriel de Anda

CDMX.- Reviviendo la plática con David Faitelson, Javier Alarcón recordó cuando el analista de ESPN y Paco Gabriel de Anda se pelearon al aire y la empresa les señaló que los iban a suspender.

Hablando sobre lo qué sucede en la mesa de ‘Futbol Picante’, David Faitelson aseguró que lo que pasa ahí, debe quedarse ahí y no llevarlo al ámbito personal, recordando lo sucedido con Paco Gabriel de Anda, señalando que la situación fue “dura y difícil”.

El tema de Paco Gabriel de Anda se fue tanto de las manos, que en un momento la empresa dijo: ‘Los vamos a suspender a los dos’ y yo nunca he tenido alguna suspensión en mi vida y yo dije: ‘El día que me suspendan, me voy’”, contó Faitelson, añadiendo que para él era más ofensa que lo suspendieran que lo que le dijeran en vivo.