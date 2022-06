‘Me vale ma… el rating en redes’, dice Faitelson en discusión con Hugo Sánchez

CDMX.- En el programa de ‘Futbol Picante’ comenzó la polémica por el técnico Gerardo Martino en Selección Mexicana y el analista David Faitelson responsabilizó a los jugadores de la mala actuación ante la Selección de Uruguay, por lo que comenzó la disputa con Hugo Sánchez, al grado de responderle que le “vale ma… el rating en las redes sociales”.

En su discurso, Hugo Sánchez señaló que se ha perdido el tiempo con Gerardo Martino en la Selección Mexicana, debido a que no ha habido evolución en el ‘Tri’ y ve con poca ilusión a este equipo, de cara a Catar 2022.

Es preocupante y si es preocupante, ¿por qué hay que esperar hasta que lleguemos a arrastrarnos a una Copa del Mundo, a no hacer un funcionamiento de Selección importante? Si él (Martino) demostró que no está capacitado para llevar a altas instancias, con liderazgo, con capacidad, con conocimientos, con estrategia, con sabiduría, entonces habrá que buscar una solución”, declaró Hugo Sánchez, recomendando cambiar al técnico para que haya revulsivo.

David Faitelson lo interrumpió, asegurando que ahora se respeta el proceso en Selección Mexicana, pero Hugo Sánchez mencionó que se está en riesgo de que el ‘Tri’ haga el ridículo en Catar 2022, reiterando que es preocupante el juego del equipo tricolor. El ‘Pentapichichi’ también señaló a los dirigentes del futbol mexicano, asegurando que, ahora que ya tienen amarrado a los patrocinadores y el boleto al mundial, no habrá cambios.

David Faitelson tomó el micrófono y pidió a Hugo Sánchez hacer una crítica hacia los futbolistas, ya que solo se critica al técnico.

David, tú no sabes de eso. No sabes nada del futbolista, tú no sabes lo que es ser profesional y lo que es estar dentro de la cancha y lo que es vivir, y como no sabes, mejor (con la mano le pidió silencio a Faitelson)”, declaró Hugo.