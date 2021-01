Dávila sobre ‘Cabecita’ Rodríguez: ‘Fiesta fue en noche de concentración’

CDMX.- En entrevista con Heriberto Murrieta, el presidente ejecutivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, habló sobre el video donde aparece Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, mencionando que la fiesta fue en la noche concentración y asegurando que a estas alturas, no pueden dejar ir al jugador.

En la plática con Murrieta, Álvaro Dávila expresó que sí se sintió decepcionado de ‘Cabecita’ por el video, pensando que éste era antiguo, por lo que comenzó a investigar.

Fue de mucha sorpresa y decepción, porque a los jugadores en Cruz Azul se les ha tratado bien, el club se ha comprometido con ellos y no creo que sea una manera de retribuirle”, declaró Dávila.

Álvaro Dávila comentó que pudo hablar con Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quien le dijo que tenía un problema familiar.

Me dijo que (fiesta) fue en la noche de concentración, que no sabía que le había pasado, que solo fue un momento y no tomó, pero sí se desveló y estuvo en la fiesta”, añadió.