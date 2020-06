De Chivas femenil, Rubí Soto llega a Villarreal de España

Guadalajara, Jalisco.- Mediante sus redes sociales, Chivas femenil anunció que la jugadora Rubí Soto jugará en el equipo femenino de Villarreal de la Liga Iberdrola en España.

En conferencia de prensa, el presidente de Chivas, Amaury Vergara detalló que Rubí Soto es la primera jugadora formada en Chivas femenil que jugará en el futbol europeo.

Tomando la palabra, Rubí Soto agradeció a las personas que le han ayudado en Chivas Femenil y también reconoció la confianza que le tuvieron.

La futbolista señaló que tiene tiempo para prepararse físicamente, ante la falta de entrenamientos, pero aseguró que quiere llegar a Villarreal para aportar lo que aprendió en Chivas Femenil.

Rubí Soto aceptó que tenía sentimientos encontrados por dejar a Chivas Femenil, porque sus compañeras aportaron para que pueda ir a Europa, pero señaló que buscará retirarse en el equipo femenil.

En algún momento me tenía que llegar, estoy muy agradecida con el Villarreal por poner los ojos en mí. Este es el club con el que he jugado desde los 15 años y sé que algún día, aquí me voy a retirar”, declaró.