De Monterrey a Querétaro… ¡en camión!; Rayadas denuncian pésimas condiciones en viajes

Monterrey, Nuevo León.- Las campeonas Rayadas se sienten lejos de un trato profesional por parte del Club de Futbol Monterrey

Viajar en autobús a sus partidos de visita se está convirtiendo en una odisea y un calvario para las monarcas de la Liga MX Femenil.

Jugadoras de Rayadas dijeron que la molestia es general, pues sienten que en el Club no valoran lo conseguido por ellas, que han tenido que viajar, incluso, compartiendo asiento porque el autobús en ocasiones no es suficiente.

En redes sociales, algunas jugadoras como Desirée Monsiváis, han compartido historias en las que se les ve subiendo a un autobús cargando con todo y colchoneta y almohada porque duermen en el pasillo e incluso, algunas pegadas al baño, para viajar por tierra a lugares a los que el primer equipo varonil va en avión

No nos tratan como profesionales”, se lamentó una de las jugadoras del equipo, quien comparó el trato con Tigres Femenil. “¿Por qué ellas (Tigres Femenil) viajan en avión y nosotras no?, ¿por qué a ellas les dan bono y a nosotras no? ¿Por qué Tigres sí mete mínimo por partido 10 mil personas y por qué nosotras no?”.