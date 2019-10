De donde más cariño recibí fue de León; dice Burdisso, quien paró por arritmia

Buenos Aires, Argentina.- Corría el 25 de junio de este año. Luego de que Independiente haya decidido no renovarle contrato, el argentino Guillermo Burdisso ya tenía un nuevo club: San Lorenzo de su país, otro grande que era dirigido por Juan Antonio Pizzi, quien fuera su entrenador en el León y lo pidió especialmente por conocerlo. Sin embargo, ese día se realizó la revisión médica y le detectaron una arritmia cardíaca que lo obligó a abandonar momentáneamente el futbol y enfocarse en su recuperación.

A poco más de tres meses de aquel hecho, se lo nota con esperanzas de poder volver a jugar, pero con la madurez necesaria de saber que esa posibilidad puede no darse. En un reportaje exclusivo con Súper Deportivo, Guillermo mostró un costado íntimo: los mensajes constantes de apoyo que le llegan de hinchas de "La Fiera", los días tristes con llantos y el amor de sus hijos que, aun siendo muy pequeños, le dan esa energía para seguir luchando para vestir de nuevo una playera.

¿Cómo fue el día que te enteraste de la noticia?

Cuando regresaba para mi casa, sentía que se me venía el mundo abajo. Cada kilómetro que hacía, era una eternidad. Al llegar, estaban mis dos hijos (de 3 y 5 años). Les expliqué de una manera sencilla que papá no iba a jugar por un tiempo al fútbol. Los abracé fuerte. Ellos sentían que estaba triste. Hasta que el más grande, me dijo: 'Bueno papá, ya lloraste. Ahora andá al arco que te tengo que patear, que yo también quiero ser futbolista'.

¿Y qué sentiste después de eso que te dijo él?

En ese momento entendí que sirvo para otras cosas y no puedo trasmitirles a ellos mi tristeza por no poder estar jugando. Desde ese entonces, me levanto y trato de estar positivo. No siempre puedo, es cierto, pero cuando me bajoneo, los abrazo a ellos.

¿Y cómo estás hoy a nivel mental ya que tu vida cambió demasiado?

Al principio, es difícil digerir que ya no tenés la rutina de siempre, con actividad física, partidos, concentraciones. Fue duro porque no estaba preparado. Pero trato de pensar en positivo, manejar la ansiedad. Y saber que quizás en tres meses, seis o un año puedo volver a las canchas.

¿Cuán a menudo te hacés estudios?

La ansiedad juega un papel importante. Si era por mí, me hacía de nuevo estudios a la semana que me detectaron la arritmia. Pero hay que tener paciencia porque no todos los cuerpos son iguales. Cada dos o tres meses, se hacen los chequeos. El corazón está bien por suerte, el tema es ver si la arritmia se va achicando. Aprendí a entender al cuerpo y me encontré con muchos futbolistas, que en la década del noventa, padecieron algo similar y pudieron volver a jugar. Sólo que sus casos no fueron públicos. También puede suceder que, llegado el momento, la arritmia continúe y no sea mala y pueda volver a igual a las canchas.

Hasta Maradona envió un mensaje público apoyándote. ¿Te han llamado mucho?

La verdad que sí. Muchos entrenadores que tuve, compañeros y todos los argentinos con los que compartí vestuario en el León. Me asombró, incluso, la repercusión mediática que tuvo mi situación. Creo que eso significa que dejé algo importante. De donde más cariño recibí fue de parte de los aficionados del León. Me brindaron mucho apoyo. Llamados, mensajes por las redes. La verdad, por momentos sentía que me habían adoptado como un mexicano más. Mis padres y mis amigos hasta se sorprendieron de lo que me querían en la ciudad.

¿Te llamó la atención tanto cariño habiendo estado solo tres años en el club?

Creo que fue el fruto de lo que yo dejaba dentro de la cancha. Sin ser un talentoso, el aficionado se sentía identificado y hasta pensaba 'este se parte la madre'. Es más: cuando me fui del club, la gente creía que era porque tenía un equipo. Mi prioridad siempre fue quedarme en el León. Cuando me comunicaron mi salida por teléfono, tardé como un mes en fichar en otro lado (Independiente). Teníamos un pacto de palabra que iba a ser distinto y por eso yo creía en la renovación.

¿Te cuesta ver fútbol sabiendo que quizás vos podría estar dentro de una cancha?

Veo mucho y la verdad que tengo ganas de jugar. Observo aspectos tácticos, cosas que quizás antes me pasaban de largo. He ido a la cancha con mi hijo mayor. Fui a ver a Boca, Independiente, Tigre, Vélez. Tengo que estar informado y preparado porque quizás en tres meses me toque volver a jugar.

Burdisso con León

90 partidos en todos las competencias, 76 juegos de Liga, 10 juegos en Liguilla, 8 goles en Liga y Copa en 5 torneos en León

La arritmia cardiaca que sufre Burdisso provoca que su corazón palpite aceleradamente o demasiado lento, por lo que sus médicos le han prohibido realizar esfuerzos en la cancha y debe someterse a tratamiento hasta que los síntomas desaparezcan.