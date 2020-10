De emergencia. Chelís debuta como narrador y las redes lo "destrozan"

León.- Entrenador, analista y ahora hasta narrador. El “Chelís” es el “mil trabajos”, pero como narrador no causó sensación, al contrario, se ganó la carrilla y burlas de los usuarios en redes sociales.

En el partido entre Celaya y Cimarrones, correspondiente a la Liga de Expansión, el exentrenador de Puebla formó parte del equipo de transmisión que narró el choque en el Miguel Alemán Valdés.

El ‘Chelis’ narrando... Ya lo he visto todo pic.twitter.com/dMPngXDdZo

El partido apenas llegaba a los 30 minutos en el cronómetro cuando el equipo de Sonora generó peligro en el arco de Cristian Campestrini. Los narradores le dejaron la palabra a Sánchez Solá pero su debut no fue el que se esperaba.

Soy un partidazo, solo que me está narrando Chelís.

Sin duda lo “agarraron en curva”, pues el nacido en Puebla siguió comentando la jugada ofensiva de Cimarrones pero sin ninguna emoción, ni siquiera cuando Óscar Villa abrió el marcador con el primer gol del partido.

Incluso hubo quien lo comparó con Rafael Carretero, un aficionado que hace algunos años, narró un penal en el partido entre Atlas y América.

“Dándole vueltas, ya sé qué me pasó: me dicen, síguele tú solo Chelís, y yo seguí pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entré de delantero”, fue el mensaje con el que Sánchez Solá se justificó ante la cantidad de mensajes que surgieron en redes sociales.