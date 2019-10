De partidos del sábado, en Necaxa vs América no ‘se solidarizaron’ con Veracruz

Aguascalientes.- De los tres partidos de jornada 15 que hubo este sábado, en el único que no ‘se solidarizaron’ con Tiburones Rojos de Veracruz, fue en el Necaxa vs América.

Tanto en el Cruz Azul vs Morelia y en el Pachuca vs Juárez, el primer minuto no se jugó y los jugadores de ambos equipos, se quedaron estáticos, en apoyo a Veracruz.

Pero, en el duelo entre los Rayos de Necaxa y América, el árbitro Eduardo Galván marcó el inicio del encuentro y rápidamente Necaxa comenzó con el duelo en el estadio Victoria.

Esto fue criticado por algunos usuarios en redes sociales, aunque en la foto oficial, los jugadores de Necaxa y América se la tomaron juntos.

Cruz Azul, Morelia, Pachuca y Juárez no jugaron primer minuto

En los duelos previos de Jornada 15, jugadores no disputaron el encuentro por un minuto.

En la cancha del estadio Azteca, el árbitro José Alfredo Peñaloza dio inicio al encuentro entre Cruz Azul y América, pero los jugadores no se movieron por un minuto. Pasando éste, ‘comenzó’ el partido.

Dos horas después, en la cancha del estadio Hidalgo, Luis Enrique Santander dio inicio al partido entre Pachuca y FC Juárez, pero los futbolistas tampoco jugaron por un minuto.