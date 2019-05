¿De qué servirán el liderato y la racha, si León no le gana a Xolos de Tijuana?

León.- Quiérase que no, León es el equipo a vencer en este torneo, hizo una campaña extraordinaria en la temporada regular y me da mucho gusto por toda la institución: Éste es el momento en el que hay que concretar todo lo bueno que se ha conseguido, darle a la afición esa respuesta que espera y el cumplirles su deseo, iniciando la serie ante Xolos de Tijuana.

La derrota contra Chivas sirvió para disminuir la presión y el triunfo contra Pachuca los motivó nuevamente previo a esta Liguilla.

La Fiera ha demostrado su capacidad en goleo, en defensa, en puntos y es el favorito. Siempre se dice que la Liguilla es otra cosa y lo sabemos pero los muchachos me parece que están motivados por su buen desempeño.

También conscientes de la responsabilidad que conlleva lo que han hecho, se lo han ganado todos, los muchachos, los directivos, todo mundo en el club. Ahora, el momento de la verdad ya está a la vuelta de la esquina y tienen que estar en lo suyo.

¿Qué más quieren?

Son los favoritos incluso por encima de los que más gastan, que no asegura un campeonato, pero al ser un campeonato diferente, enfrentar al octavo no es garantía y se ha visto en otras ocasiones, no pueden verlo “chiquito”, se le debe de respetar deportivamente.

León tiene lo que se requiere, el material, la dirección técnica, tienen a la afición, ¿qué más quieren?, no les pueden dar la copa en la mano, se la tienen que ganar y salir a la cancha a darlo todo.

Lo que se hizo en la temporada regular ya pasó, quedó en la historia del equipo pero ahora ya no sirve de nada, ¿de qué va a servir lo hecho si en la Liguilla no mantuvieron la inercia?, lo que viene es lo importante, con Tijuana también juegan 11 y sin duda querrán ser campeones.

No pueden pensar que son los mejores sólo por los puntos logrados, tienen que seguirlo demostrando en la cancha y en los partidos en los que la presencia del público será clave.

La afición es el jugador número 12 y tienen que estar ahí apoyando a su equipo, estoy seguro de que se harán sentir porque ahora se empieza de cero, favorito es León pero el campeonato cambia, es más pequeño pero es el que cuenta.

