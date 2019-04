'De tanta virtud, cae en el defecto', dice 'Chelís' sobre León

Puebla, Puebla Si cada floritura verbal de José Luis Sánchez Solá, 'El Chelís', fuera un gol, su Puebla anotaría más que el Barcelona.

El famoso “Chelís”, entrenador de La Franja, lanzó varias frases rebuscadas para referirse al León, el rival que enfrentarán este viernes en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Este equipo en especial, es el que más me gusta de México”, lanza el técnico, quien hasta hace unas semanas era comentarista de ESPN.

Puebla llega al duelo en el noveno puesto, urgido de un triunfo para reforzar su sueño de calificar. León, en cambio, tiene seguro el boleto y defiende la cima, con nada menos que 10 victorias seguidas.

A decir de los expertos, los Verdes suman tantos puntos como virtudes, aunque para El Chelís la perfección puede convertirse en defecto.

Esa caída en el defecto tenemos que aprovecharla; hoy (en el análisis del León) no vi ninguna diferencia con el ataque de ellos y el de nosotros y si me das a escoger, me quedo con el de nosotros”, agregó.