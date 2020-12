‘Debatimos donde gustes’, Schwartz discute con ‘Pollo’ y después se disculpa

CDMX.- Previo a la llegada de Santiago Solari a Club América, Fernando Schwartz criticó al equipo azulcrema por el candidato a director técnico y discutió con Raoul ‘Pollo’ Ortiz, posteriormente señalándole que debatían donde gusten.

En su publicación, Schwartz criticó que América traería a un técnico que no conoce el futbol mexicano e imponiendo al cuerpo técnico, por lo que cuestionó la grandeza del club. Posteriormente, ‘Pollo’ Ortiz le comentó que no entendía eso “de no conoce el medio”, diciéndole que de ser así, no habrían llegado Matías Almeyda o Pedro Caixinha.

Traer un dt que no conoce el medio a tres semanas del arranque e imponiendo cuerpo técnico con gente de casa para arroparlo es el principio del fin. Donde quedó la grandeza .? — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020

Cualquier equipo debe buscar un DT para generar un buen proyecto, de largo plazo y que se adapte a las circunstancias actuales. Aunque quizá haya quienes prefieran su DT ‘del medio’, ‘del carrusel de siempre’”, añadió Ortiz.

Creo que cualquier equipo debe buscar un DT para generar un buen proyecto, de largo plazo y que se adapte a las circunstancias actuales.



Aunque quizá haya quienes prefieran un DT "del medio", "del carrusel de siempre". Evaluemos su estilo, personalidad y trabajo. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) December 29, 2020

Schwartz le respondió a Ortiz, indicando que no entraría en polémica, ni en discusión, destacando que Almeyda y Caixinha llegaron con tiempo. En contrarréplica, ‘Pollo’ Ortiz le aseguró que él no buscaba ni discutir, ni polemizar, sino solo dar su opinión.

¿Discutir? ¿Polemizar? Jaja, te equivocaste tú. Estoy dando una opinión, pero bueno... cuídate, ojalá traigan a alguien "del medio" para que no cuestiones la grandeza.



Abrazo �� — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) December 29, 2020

Schwartz siguió con las respuestas, asegurando que ‘Pollo’ Ortiz quiso hacerse notar como aficionado de América, a lo que el comentarista de Fox Deportes le aseguró que es responsable de lo que escribe, mas no de lo que se entienda.

Responsable de lo que escribo, no de lo que entiendas. Abrazo �� — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) December 29, 2020

Ante la respuesta de Ortiz, Schwartz le aseguro que insultaba a su inteligencia, por lo que pedía respeto y le pidió a Raoul no echar a perder una buena relación laboral.

Nadie está echando a perder nada. Te digo algo en buen plan y te pones pesado… intentaba entablar un buen debate, pensaste que quería polemizar y no sé qué tanta cosa”, escribió Ortiz. “No lo tome en mal plan. Debatimos donde gustes sin problema alguno”, le respondió Fernando Schwartz, asegurando que no está en su ADN ponerse pesado.

Nadie está echando a perder nada. Te digo algo en buen plan y te pones pesado... intentaba entablar un buen debate, pensaste que quería polemizar y no se que tanta cosa. Y para nada hay insultos a nada. Abrazo con todo respeto. �� — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) December 29, 2020 No lo tome en mal plan. Debatimos donde gustes sin problema alguno. Ponerme pesado ? Nunca. No es parte de mi ADN https://t.co/BFbpvVjnEu — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020

Schwartz se disculpa

Por la mañana de este martes, Fernando Schwartz aseguró que al decir de los técnicos que no conocían México se refería a Marcelino García Toral o a Quique Sánchez Flores y también se refirió a ‘Pollo’ Ortiz, asegurando que no se pelea con el conductor, sino tienen diferentes opiniones, y señaló que le da risa que se intente levantar morbo.

No me escondo. Esto opine cuando se hablaba de Calleja. De García Toral. De Quique Sánchez. Santiago estuvo en Atlante. Su padre Eduardo y su tío Jorge dirigieron en Mèxico. Esa es otra historia. No tiro piedra y escondo la mano. Buenas Noches https://t.co/Kahbmnyue5 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020 No es pelea tener opiniones diferentes con @RaoulPolloOrtiz Aquí todo lo canibalizan. Les encanta levantar morbo. Me da risa. Enojarme ? Jamás. Me divierten — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020

Posteriormente, Schwartz escribió que cometió un error al responder, sin tener la necesidad de hacerlo, por lo que ofrecía disculpas.

Ayer me equivoqué al responder sin necesidad de hacerlo. Disculpas a este TL — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020

La vida es un continuo aprendizaje. Siempre recibimos lecciones, hay que aprenderlas. Solo el hombre tropieza dos veces con una piedra. Estoy apenado, hay que reparar y reponer. No me creo más que nadie, la humildad rige mi vida. Disculpas por el arrebato”, escribió Schwartz.

La vida es un continuo aprendizaje. Siempre recibimos lecciones. Hay que aprenderlas. Solo el hombre tropieza dos veces con una piedra. Estoy apenado. Hay que reparar y reponer. No me creo más q nadie. La humildad rige mi vida. Disculpas por el arrebato — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 29, 2020

Por la mañana de este martes, Santiago Solari fue anunciado como nuevo técnico de Club América para el Guard1anes 2021 y el técnico, como jugador, militó con Atlante en Liga MX.