“Deberíamos ser los campeones”: Passerini reclama para Cruz Azul un posible título anticipado

Buenos Aires.- Lucas Passerini, delantero de Cruz Azul, aceptó una entrevista con Súper Deportivo en la que se refirió a cómo pasa la cuarentena y no dudó en afirmar que, si la liga no llega a terminarse, lo más justo sería que le den el título a la Máquina Cementera.

Con respecto al posible regreso de la actividad, contó:

Justo hoy tuvimos una charla con el DT y nos informó un poco de lo que se habla. Está difícil el tema de la vuelta a las prácticas. En un momento dijeron que el 18, después a fines de mayo, pero aún no se sabe nada en concreto”.

Passerini, que llegó proveniente de Palestino por la lesión de Milton Caraglio y de a poco se fue ganando un lugar, manifestó: “La verdad es que hasta la fecha somos el primero. Al América le ganamos 1 a 0", refiriéndose a la última jornada antes del parón.

Hoy merecidamente y por lo que hicimos, si termina el torneo, creo el campeón debería ser Cruz Azul por marchar puntero. Es lógico que el que va segundo o tercero no lo comparta, aunque no me parece descabellado que nos den el título”.