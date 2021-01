‘Dejé de hablar y moverme por días’, revela Patty López tener disautonomía y epilepsia

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, la exconductora de Azteca Deportes, Patty López de la Cerda reveló que llegó a perder el habla por dos días y tras una serie de estudios en el hospital, encontraron que ella tenía disautonomía y epilepsia.

Con una serie de fotos, Patty López de la Cerda contó lo que sufrió en los últimos días, mencionando que no tuvo energía hasta ese momento para describir lo acontecido.

López de la Cerda reveló que el pasado 28 de diciembre de 2020 tuvo ataques de taquicardia y de migraña, y comenzó a sentirse muy mal, al punto de no poder hablar bien. Ante esto, la exconductora de Azteca Deportes fue llevada al hospital de emergencia, debido a que temían que fuera una embolia.

En el hospital, López de la Cerda se realizó diversos exámenes, pero su habla y motricidad eran intermitentes, llegando a no poder hablar, ni moverse por dos días.

Moverme lo mínimo de la cama del hospital era un reto. Uno no se explica cómo al ser una persona sana, de un momento a otro, ya no puedes hablar, apenas puedes moverte y no entiendes qué pasa con tu cerebro y con tu corazón”, contó.

Patty López contó que tras varios estudios encontraron deficiencias en su corazón y en las arterias coronarias, ya que el cortisol estaba en un nivel muy bajo.

El neurólogo me diagnosticó una enfermedad del sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía”, reveló.

La también empresaria mencionó que la disautonomía no tiene cura, pero se puede controlar con medicinas y cuidados.

Encuentran que tiene epilepsia

Días después, López de la Cerda recibió el alta, pero aún no había recuperado el habla al 100%, y el lunes 4 de enero volvió a perderla casi por completo, por lo que fue con el neurólogo.

Al revisar mi electro encefalograma se dio cuenta que había algo mal en el hemisferio izquierdo de mi cerebro y que mi estudio era anormal”, contó.

Patty López añadió que sus padres comenzaron a preocupar y volvió a ser internada para diferentes estudios, con el fin de encontrar si había un problema en el cerebro, por lo que ella se asustó y no pudo dormir.

Al día siguiente, recibieron los resultados, pero no encontraron tumor o daño cerebral, no habían encontrado algo negativo en su cerebro, pero ella no podía hablar. Siguieron los estudios y encontraron que también tiene epilepsia.

Sigo teniendo episodios donde otra vez de la nada dejo de hablar bien y no tengo energía más que para las cosas mínimas indispensables”, contó López de la Cerda, revelando que sufrió una convulsión.

López de la Cerda mencionó que seguirá en tratamiento y en otra publicación mencionó que lo sucedido es una lección enorme de lo que exigió a su cuerpo y a su mente, pero agradece estar “poquito mejor” cada día y que su familia, así como sus amigos hayan estado a su lado, pese a la distancia por el COVID.

Gracias de todo corazón por sus mensajes, por su cariño y por su apoyo, sé que como hemos salido de muchas, vamos a salir de esta mejor y mucho más fuerte, aquí nada nos para”, escribió.

Patty López de la Cerda mencionó que la epilepsia y la disautonomía se pueden controlar con tratamiento y agradece porque hubo un resultado. También espera poder volver a su vida normal en un futuro y sentirse ella.

En diciembre de 2019, Patty López de la Cerda anunció su salida de Azteca Deportes.