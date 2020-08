‘Déjense de jo…’, explota Oscar Ruggeri contra políticos e inseguridad en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- En el programa 90 Minutos de Fox Sports, el conductor, exfutbolista y técnico Oscar Ruggeri no pudo más y explotó por la inseguridad en Argentina, y contra los políticos del País, pidiendo 'dejarse de romper los...' y que se pongan a trabajar.

Señalando que no lo hicieran hablar, Oscar Ruggeri mencionó que vio la noticia de la muerte de una policía de 23 años en Quilmes, Buenos Aires, siendo asesinada por seis motociclistas, que solo se llevaron su celular.

Mataron a una pibita (mujer) de 23 años, una policía. No me hagas hablar que me caliento. 23 años, ¿necesitan para llevarse el celular, necesitan matarla? Déjate de jo… y dejala viva. Dejen de jo… muchachos, los que salen a robar. Llévense el celular, ¿por qué matan a la gente?”, declaró.