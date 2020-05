Dennis Rodman revela anécdotas con Kim Jong-Un y manda mensaje a Donald Trump

Los Ángeles, California.- El exbasquetbolista Dennis Rodman estuvo en el podcast ‘Hotboxing’ con Mike Tyson, donde contó cómo fue su experiencia con Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte y también aprovechó para mandar un mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Dennis Rodman señala que lo cuestionaron sobre ir a Corea del Norte y aseguró que sí, estaba bien, por lo que aceptó.

“Pensé que daría una firma de autógrafos y jugar basquetbol. No sabía nada de Corea del Norte”, confesó.

Debido a que no sabía sobre Corea del Norte, le dijeron que tuviera cuidado, por lo que pidió a su agente que en el viaje, hubiera vigilancia, pero cuando llegó, se llevó una sorpresa.

En su arribo a Corea del Norte, Dennis Rodman fue recibido con una alfombra roja y 80 personas alrededor de él y fue cuestionado sobre si estaba feliz en el País, a lo que contestó que sí.

En Corea del Norte, Rodman señala que conoció al líder Kim Jong-Un, pero en un inicio, cuando vio a todos los hombres que lo rodeaban, pensó que iría a la cárcel. El exbasquetbolista añadió que fue a un lugar, donde había sillas altas, alrededor de 20, se sentó en medio y recordó que había 22 mil coreanos, quienes empezaron a aplaudir, por lo que creyó que era a él, pero vio que era a Kim Jong-Un.

Repentinamente se levantaron y comenzaron a aplaudir, fuertemente y empiezan a animar. Pensé que lo hacían para mí, los saludé y me dijeron que era para él (Kim Jong-Un)”, declaró.

Rodman aceptó que no sabía quién era Kim Jong-Un y le dijeron que era el líder de Corea del Norte.

Rodman cuenta que se puso ebrio con Kim-Jong Un

Kim Jong-Un se acercó al basquetbolista, con quien empezó a platicar, aunque fue en coreano, por lo que hubo un intérprete, quien le dijo a Rodman si le gustaba el País y el exjugador de Chicago Bulls respondió que sí, que era un gran País.

Me dice, amo el basquetbol. Estoy feliz de que estés aquí. Me comentó que le pidieron a Michael Jordan venir, pero no fue, por lo que te pedimos que estuvieras acá”, contó Dennis.

Rodman añadió que Kim Jong-Un le habló sobre basquetbol y después acudieron a un cuarto, en donde había 70 personas alrededor y le mencionó que le gustaría que volviera, ya que disfrutaban de su compañía.

Dennis, nos gustaría que volvieras, disfrutamos tu compañía, tendremos cena esta noche, un poco de karaoke, mucho vodka, cosas así. Fuimos a cenar, nos pusimos ebrios, cantamos en el karaoke, no tenía idea de lo que estaba hablando”, contó.

En el karaoke, Rodman señala que tenía una banda con 18 mujeres, diciendo que eran hermosas, pero solo tocaban una canción y el exbasquetbolista pidió que hubiera más canciones en su regreso a Corea del Sur.

“Hemos sido buenos amigos después de eso. No hablo de política con él, no me involucro en eso, ya que fui a Corea del Norte a llevar deporte. No hablo de política con ellos. He visto todo, desde sus mausoleos, hasta su poder militar”, reveló.

Rodman contó que visitó tres mausoleos y en uno de ellos, está el abuelo de Kim Jong-Un y en otro, se encuentra el padre, quienes están congelados y se encuentran en el medio del cuarto, iluminados con una luz color roja. En el tercer mausoleo, se encuentra el que será para el actual líder de Corea del Norte.

Dennis Rodman también contó que, en su visita conoció a la hija de Kim Jong-Un, quien también estuvo presente en la convivencia.

Manda mensaje a Donald Trump

Dennis Rodman aseguró que sabe que todos odian a Kim Jong-Un y señaló que, tras su viaje a Corea del Norte, el FBI rastrea sus llamadas de celular.

Rodman aseguró que, en su llegada a Corea del Norte, él no vio a personas pasando por dificultades, como ha visto en China o Japón.

“He visto lo que está haciendo, está cambiando al País. Probablemente es diferente, porque no vi eso, no vi esa parte de Corea del Norte en profundidad, pero vi todo lo demás”, declaró.

Rodman aseguró que fue una buena experiencia ir a Corea del Norte y añadió que una de las razones por la que Donald Trump no abre las puertas al País asiático es por él.

Tras su comentario, Mike Tyson preguntó cuál era la opinión de Dennis hacia Donald Trump y el exbasquetbolista respondió.

Donald amo tus cursos de golf, amo a tu esposa, amo a tu hija. Donald, estás haciendo un buen trabajo, creo. No lo sé, no te veo mucho estos días, pero hola. Es el Presidente, no tengo nada que ver con lo que hace. Es un amigo.”, dijo Rodman.

Mike Tyson señaló que se debe respetar al Presidente, finalizando con el tema.