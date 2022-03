Celaya, Guanajuato.- El atleta celayense, Edson Chávez, regresó a la acción después de una lesión y logra podio en su participación en Burden Run en Peña de Bernal.

Chávez Amaro estuvo este fin de semana en acción dentro de las competencias de Burden, en donde logró un tercer lugar general y un segundo dentro de su categoría de 30 a 39 años.

“Después de una lesión que me dejó fuera de mis entrenamientos durante 5 semanas, tuve que recuperar mi condición física lo más posible a una semana de esta competencia.

“Aún antes de comenzar la carrera no estaba seguro si competir y tratar de ganar o sólo correr y disfrutar de la ruta y los obstáculos, y evitar lastimarme. Pero me es muy difícil no engancharse viendo a tanto compañero atleta de alto nivel y decidí meterle lo más posible”, dijo el celayense.