Celaya, Guanajuato.-El atleta celayense, Edson ‘Scorpion’ Chávez busca participar en la Trifecta World Championship Spartan 2022, en Grecia.

Este evento de Spartan Race se realizará del 4 al 6 de noviembre, el celayense apunta a clasificar y buscar los apoyos económicos para ir a este evento internacional y representar a México.

Chávez Amaro, explicó lo que representa este evento y como se estará desarrollando.

“Es un campeonato de tres carreras que se lleva a cabo el primer fin de semana de noviembre de cada año. El Campeonato Mundial Trifecta 2022 se desarrollará entre las montañas y los antiguos olivares del hogar espiritual de Spartan en Sparta, Grecia.

Este evento incluye las tres carreras de campeonato; 5k + 20 obstáculos (Sprint), 10K + 25 obstáculos (Super) y 21K + 30 obstáculos (Beast).

El celayense comentó que durante su carrera ha logrado la clasificación a eventos internacionales, pero no le ha sido posible asistir, este 2022 es el objetivo.

“Durante varios años he podido conseguir la clasificatoria para asistir a campeonatos mundiales e internacionales, pero por falta de recursos económicos, principalmente, no me ha sido posible asistir”

“Este año tengo el sueño y propósito de participar en este campeonato mundial en Grecia, y para ello estoy tratando de recolectar el dinero necesario para cubrir los gastos para el viaje, como rifas, venta de algunos productos deportivos, y conseguir apoyo con patrocinadores. Esto último, difícil de conseguir”, explicó.

Desde hace semanas, se está preparando para lograr, primero ir al mundial y después, tener un digno lugar y representar de nueva manera a México.