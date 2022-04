Celaya, Guanajuato.-El Atlético Morelia Filial Celaya se convirtió en el equipo campeón del Nacional de Filiales de Atlético Morelia, se llevó cuatro campeonatos del Estadio Morelos.

La Academia de futbol de Celaya participó en este evento nacional, en donde lograron campeonato en la categoría sub 8, sub 10, sub 14 y sub 16.

Además, los celayenses lograron ser los más goleadores, mientras que en la categoría sub 10 el jugador Ricardo santana logró 14 goles, mientras que con 14 goles, el jugador Gael Sánchez logró el campeón de goleo en la categoría sub 16.

En las finales, el equipo de la sub 8 se enfrentó a Morelia Azul, que lo goleó 4 a 1 para conseguir la corona. En la categoría sub 10 los celayenses derrotaron 5-0 a Morelia; en la sub 14 el equipo de Apatzingán cayó ante los celayenses por 2 a 0 y en la sub 16, se logró la corona ante la filial de Huetamo de Núñez, Michoacán.

Juan Ramón Téllez, quien es parte del staff de entrenadores de la Filial Celaya, se dijo contento por el resultado, además, expresó que es un trabajo importante el que se está haciendo y se ve reflejado.

“Esto quiere decir que aquí en la escuela de Atlético Morelia filial Celaya se está trabajando muy bien”, dijo Juan Ramón quien apuntó que ya cuenta con cuatro años de trabajó en la Academia.

Expresó estar orgulloso de pertenecer a Morelia Celaya y buscarán seguir adelante y buscar más campeonatos.

“Y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta Escuela de Futbol de Atlético Morelia Filial Celaya. Todos estaban muy motivados, les dijimos que no íbamos de paseo, sino con la firme convicción de hacer bien las cosas y de mostrarnos y traernos los títulos, lo que se nos dio al final”, dijo.

Algunos jugadores de la Filial Celaya fueron visoreados por entrenadores de Atlético Morelia, y se destacaron elementos como Uriel Ron, Julián Ron, Gael Sánchez y Lucio Tovar podrán tener seguimiento.