Celaya,Guanajuato.-El jugador, Ricardo Vázquez Aguillón, busca cumplir su sueño, hoy juega para Pingos de Celaya y quiere ser el mejor.

El delantero de 14 años regresó a jugar fútbol en este equipo de la filial de Toluca, en donde se ha sentido como en una familia con la unión de sus compañeros.

Su profesor es el ‘Profe Javi’ y es quien motiva a Ricardo para lograr sus sueños, hoy quiere ser campeón y sueña con algún día jugar profesional.

“Me motivó, desde lo seis años empecé a jugar, veía mi papá jugar con sus compañeros de trabajo, y desde esa edad me empecé a jugar, y lo practiqué a los 8 años, iba a un equipo a los LUC (Ligas Unidas de Celaya), pero me tuve que salir por el dinero, entré a otro y ahí no cobraban”, comentó.

Al estar en secundaria se le dificultó el entrenamiento, pero un día al salir de su escuela, vio el equipo de ‘Pingos’ donde buscó la oportunidad de probarse y hoy es clave en el equipo.

“Llegué a pingos, estuve estudiando y llegaron con unos folletos, vi y dije, me voy a probar y me gustó. Tengo cuatro meses. Tanto como el equipo y nosotros nos estamos esforzando para ganar partidos y el equipo y yo somos una familia, con el apoyo del profe Javi”, comentó el jugador.

Hoy habla de un objetivo, buscan ganar todas sus competencias, pero, también busca un día jugar en lo profesional.

Ricardo explicó que tuvo algunos bajones por algunas críticas, pero expresó que, al jugar fútbol, eso se olvida y el deporte ayuda para mejorar.

“Aunque den bajones de problemas, por alguna razón o por sobre peso, que, si juegan feo, no se dejen caer, hay que entrenar y vamos a lograr todo. muchos me ofendían por mi sobrepeso, me vieron jugar y me empezaron hablar, en vez de bajar me da ánimos para salir adelante y cumplir mi sueño”, puntualizó.