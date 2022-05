Inés Sainz revela que se ‘saltó’ a 'Joserra' y fue con Salinas Pliego para estrenar Deportips

CDMX.- En entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, la conductora Inés Sainz contó que para estrenar el programa ‘Deportips’, se tuvo que “saltar” a José Ramón Fernández e ir con Ricardo Salinas Pliego para hacerlo posible.

Hablando sobre las diversas entrevistas que tuvo con varios futbolistas, Inés Sainz contó que la idea se la presentó a José Ramón Fernández, quien le dijo que no había dinero para hacer viajes y que algunos deportistas no le iban a dar las entrevistas “porque la televisión mexicana no les interesa”.

Posteriormente, Inés Sainz se dedicó a buscar patrocinadores para hacer la entrevista y su primero fue el exjugador de Real Madrid, Luis Figo, Balón de Oro en el año 2000.

José Ramón Fernández

Después de un año y dos meses, Inés Sainz regresó con José Ramón Fernández para mostrarle la entrevista con Luis Figo y le entregó los contratos de los patrocinadores.

José Ramón agarra los papeles (y me dice): ‘¿Qué te crees? ¿Qué vas a venir a decirme cómo se hace la televisión? Esto no sale”, contó Inés Sainz.

Acude Inés Sainz con Ricardo Salinas Pliego

Ante la decepción, Inés Sainz comenzó a llorar con su esposo, quien le dijo que fuera con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. En la plática con el empresario, él aceptó la idea.

Cuando ve lo que vende, yo había ido con ventas para que me dijera cuánto costaba esa media hora; cuánto tenía que vender para que tuviera el programa, y me dice: ‘¿Cómo? ¿Vendiste esto por programa?’ Y se empieza a reír, y marca: ‘¿Cuánto vendemos los domingos a las once de la mañana?’ Una décima parte de lo que me habían pedido”, contó Sainz.

Ricardo Salinas Pliego

La conductora añadió que tuvo la junta con Ricardo Salinas Pliego un 20 de septiembre y dos días después se estrenó Deportips, pero José Ramón “se sintió” y no le habló durante un tiempo.

(Salinas Pliego) les dice: ‘A partir de este domingo sale Deportips al aire; es un programa deportivo, pero José Ramón no lo puede tocar’, así fue su orden”, contó Inés Sainz.

La conductora de TV Azteca agradece que Salinas Pliego “se la haya jugado” con ella para hacer las entrevistas y después, mejoró su relación con José Ramón Fernández, por lo que en 2004, el periodista la incluyó en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde fue productora independiente e imagen de Azteca Deportes.