Desaparecen justas atléticas en La Piedad y se extrañan, dice Mauricio Cortés

La Piedad, Michoacán.- La Piedad fue un escalón perfecto para corredores de la región que en los años 90’s practicaban de cara a competiciones de carácter nacional, por lo que sí se extrañan esos eventos, tanto por los mismos atletas como organizadores.

Mauricio Cortés Lara, incansable coordinador de carreras atléticas en esta ciudad desde hace más de 40 años, confirmó que se han dejado de organizar varias competencias, que ganaron nombre en su momento.

Las causas, primero fue la situación económica, no todos se animaban a organizar una carrera, por ello no tuvieron el seguimiento importante y se pensó que llevar a cabo un evento de esos dejaba ganancias, siendo que no es así, al contrario se pierde y hay que invertirle de su bolsa”, recordó.