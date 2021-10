Desde 'Joserra', Orvañanos, hasta García Toraño; comentaristas que no tuvieron final feliz en su trabajo

CDMX.- Ángel García Toraño sigue en litigio contra ESPN, demandando a la televisora por no recibir un finiquito por sus 15 años en la televisora, aunque la compañía solo quiere reconocerle un año y le ha señalado que no tiene dinero, pero el comentarista no ha sido el único en no tener un final feliz en su lugar de trabajo, ya que, desde José Ramón Fernández hasta Raúl Orvañanos se han ido en malos términos.

José Ramón Fernández

En 2007, tras 33 años en TV Azteca, José Ramón Fernández finalizó su ciclo en la televisora, donde en sus últimos días llegó a conducir el programa de espectáculos ‘Joserra presenta’. En 2008, en entrevista para ‘El Universal’, ‘Joserra’ mencionó que Ricardo Salinas Pliego le ayudó hasta donde pudo y en su salida de la televisora, un abogado le dijo que le tocaban 188 mil pesos como liquidación, pero el analista le pidió que “se los metiera a alguien más”. También mencionó que André Marín lo traicionó. Hoy, Joserra está en ESPN.

Raúl Orvañanos

En 2006, Raúl Orvañanos salió de Televisa Deportes, pero no se dio en buenos términos, ya que se peleó con Javier Alarcón. En entrevista con Antonio de Valdés, Orvañanos mencionó que en ese año, esperaba volver a ‘La Jugada’ después del mundial de futbol de Alemania, pero no fue así y se molestó con Alarcón, mencionando que no le dijo sobre su salida. Hoy, está en Fox Sports.

Lalo Trelles, Miguel España y ‘Pollo’ Ortiz

En 2019, en ese entonces Televisa Deportes tuvo un despido masivo, saliendo comentaristas como Eduardo Trelles, Miguel España y Raoul ‘Pollo’ Ortiz. Tras su salida, Eduardo Trelles señaló que no hubo un despido parejo de la televisora.

Lalo Trelles y Miguel España no finalizaron bien con Televisa Deportes

Posteriormente, en 2020, Miguel España demandó a Televisa, debido a que no recibió su finiquito completo, pero se encontraron con un trato hostil.

Raoul ‘Pollo’ Ortiz mencionó que a él ‘lo fueron’ de Televisa Deportes, ya que no esperaba su salida y cuando pidió razones, no se las dieron, por lo que determinó que su ciclo había terminado. Actualmente colabora para TNT Sports México.

'Pollo' Ortiz actualmente está en TNT Sports México

Fernando Schwartz

Fernando Schwartz

En 2014, para el Mundial de Brasil, Fernando Schwartz formaba parte de ESPN, pero cometió un error de no acreditar las notas para el diario ESTO, por lo que fue acusado de plagio. Días después, fue despedido de la televisora y Schwartz aceptó que le llegó la tristeza. Actualmente, colabora para Fox Sports Mx.

