Desde el cielo me cuidarás, el emotivo mensaje del hijo del futbolista José Antonio Reyes

España.- Tras la muerte trágica del futbolista José Antonio Reyes en un accidente automovilístico, su hijo José Reyes le dedicó un emotivo mensaje acompañado de la última foto que se tomó con su padre.

Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí", señaló el menor.