"Desde niño quiero jugar en el América": Vidal

Barcelona, España.- Luego de conocer que no entra en planes con el Barcelona ahora dirigido por Romald Koeaman, el chileno Arturo Vidal lanzó un nuevo guiño a las Águilas del América, equipo que dice seguir desde que era un niño.

Lo anterior fue confirmado por el mismo jugador mediante una charla con el conferencista Daneil Habif, en donde dejo en claro que el estilo que tienen los de Coapa siempre le ha gustado.

En la plática explicó que en algunas ocasiones le externa a su compatriota Nico Castillo que en algún momento de su carrera desea venir al futbol mexicano.

Me gusta, desde niño veía los partidos del futbol mexicano y el América, con esa camiseta... Los chilenos que han estado ahí me han dicho muchas cosas; si se da la oportunidad a futuro, me encantaría", aseguró.