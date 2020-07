Después de cuatro meses, volvió Liga Mx con Guard1anes 2020 y Gignac marcó primer gol

Aguascalientes.- Después de cuatro meses y nueve días, volvió la Liga Mx con Guard1anes 2020, y el primer gol del torneo lo anotó André-Pierre Gignac.

Tras la postergación del partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez, el encuentro entre Necaxa y Tigres fue el primero del torneo Guard1anes 2020, en el estadio Victoria, y fue el francés André-Pierre Gignac, quien marcó el primer gol del certamen.

Al minuto 13’, tras un pase de Guido Pizarro, Luis Quiñones mandó el balón al área y ganando la marca, Gignac remató de cabeza, para poner el 1-0, a favor de Tigres y convertir el primer gol de Guard1anes 2020.

Con esta anotación, Gignac llegó a 127 goles con la camiseta del equipo de Nuevo León.

Al inicio del partido en la cancha del estadio Victoria, los jugadores de Necaxa y Tigres se colocaron en medio del terreno de juego, con el fin de rendir memoria a las víctimas de la pandemia por COVID-19.

¡Imágenes que dicen más de mil palabras! ��



El primer homenaje de @ClubNecaxa y @TigresOficial a las víctimas en esta pandemia.



¡Fuerza, México! ❤️#Guard1anes2020 pic.twitter.com/9FdJzyv4vz — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 25, 2020

Este sábado, la jornada 1 continuará con los partidos de Chivas vs León (7:00 de la noche - Estadio Akron), Cruz Azul vs Santos (9:00 de la noche - Estadio Olímpico Universitario) y Tijuana vs Atlas (9:00 de la noche - Estadio Caliente).