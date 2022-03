Madre cuenta cómo entregó a su hijo tras la bronca: “Me está rompiendo el corazón”

“Me está rompiendo el corazón”, aseguró la madre de uno de los detenidos luego de los hechos violentos que se vivieron en La Corregidora, pues además del horror que provocó la situación, a esto se suma que ella fue quien entregó a su hijo.

A través de un video que publicó la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el organismo pidió a los ciudadanos acercarse si tienen datos respecto a las personas que están buscando, y pusieron como ejemplo a esta señora que se enteró de lo que había hecho su hijo y no dudó en llevarlo a las instalaciones de la Fiscalía.

“Ayer fueron a catear mi casa pero él no estaba, los policías me dijeron que la opción era que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y de nosotros (...) Él llegó hace rato y platiqué con él, yo le dije: ‘las cosas están así, te voy a llevar a la Fiscalía’. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos”, dijo con la voz entrecortada por momentos.