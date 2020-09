Después de vencer a Zamora, Degollado FC debutará como local y buscará ganar a Yurécuaro

Degollado, Jalisco.- Tras el buen arranque que tuvo como visitante al vencer al Soberano Zamora por marcador de 2-1, ahora el conjunto del Degollado FC se prepara para debutar como local ante la escuadra del Deportivo Yurécuaro, el sábado 3 de octubre a las 16:00 horas en el estadio Municipal.

De acuerdo al panorama que presumen para este compromiso, es que marcará el regreso del balompié profesional a Degollado y será un debut de lujo, aun cuando no haya acceso para el jugador número 12.

La escuadra que comanda Cristian Martínez ha levantado el interés por la afición de La Piedad y Degollado por apoyar este proyecto, ya que incluye jóvenes de ambas partes.

Para llegar al tope en cuanto a su futbol, este martes el cuadro “verdiblaco” estuvo en la cancha de la Ciudad de los Niños en La Piedad, donde se entrenó aspecto físico que buscan no bajar los brazos para fortalecerlo.

Ramón Gutiérrez, encargado de esa cuestión en el equipo del Degollado, ve un plantel parejo en la preparación y que será fundamental para encarar los primeros compromisos de la temporada que son ante rivales fuertes.

De su primer rival en casa, Yurécuaro es un plantel conformado también con gente de la región y que busca triunfar, por lo que no es nada fácil este tipo de contrincantes en la cancha.

Además Yurécuaro llegará con ganas de sumar puntos, toda vez que en la jornada uno de este torneo en Tercera División Profesional (TDP) no pudo ver actividad por situaciones extra cancha que el club no refirió y de no suceder nada, su debut en la nueva campaña apenas se dará ante Degollado FC.