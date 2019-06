Después del susto con serpiente, Arturo Islas lleva serenata a 'Doctor' y Martinoli

Ciudad de México.- En 'Los Protagonistas', Arturo Islas asustó a los comentaristas Christian Martinoli y Luis García con una serpiente, pero arrepentido de ello, les llevó serenata con Mariachi.

En el programa del viernes, Arturo Islas llevó mariachi, dedicando el tema 'Sabes una cosa' a los comentaristas de 'Los Protagonistas' de Azteca Deportes.

Luisito y Martinoli, perdón por lo que hice, Zaguito no me meto, a ti yo te respeto, pues mides más de un metro y no me quiero enfrentar. Sabes una cosa”, cantó Arturo Islas.