Nacho Fernández lucha Vs la diabetes desde el Real Madrid

En el Día Mundial Contra la Diabetes se apoya a quienes luchan con esta enfermedad.

Aunque a muchos jugadores en retiro se les ha detectado, actualmente solo existe un jugador de futbol en activo que padece desde pequeño esta enfermedad.

Se trata de José Ignacio Fernández Iglesias, el central del Real Madrid y canterano del equipo, quien tiene diabetes.

Con 12 años, Nacho conoció una de las noticias que le cambiaría la vida.

Ante está situación su madre decidió llevarlo a un hospital para conocer porqué ocurría eso:

"Me tuve que quedar ingresado en el hospital varios días y lo peor es que me perdí el torneo".

Después de los estudios la noticia más difícil llegaría para Nacho cuando le comunicaron que tenía diabetes.

"La doctora que me atendió me dijo que no iba a poder jugar al futbol nunca más. Fue el peor fin de semana de mi vida sin duda".