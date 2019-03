Dice Siboldi que él no descendió al Veracruz

León.- Robert Dante Siboldi, entrenador del Veracruz, negó tener toda la responsabilidad en el descenso de los Tiburones, consumado este domingo al perder 2-0 ante el León.

Yo no descendí al equipo, me toca vivir este momento, pero asumo mi parte", dijo el uruguayo, quien no ha podido ganar este torneo de Liga.