Diego Armando Maradona y Mavys Álvarez se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 40. El astro argentino estaba en Cuba, supuestamente recuperándose de las adicciones, y la cubana, casi una niña, tuvo la “suerte” de caminar por una calle donde El Pelusa la vio.

A partir de entonces inició una relación tormentosa que derivó en la adicción de Mavys a la cocaína, mientras Maradona se hundió aún más en las drogas.

“Yo iba caminando por la calle… tenía 16 años y sentí que me jaló un hombre, que pensé que no estaba bien la cabeza, y me preguntó si no quería conocer a Maradona”.

Maradona la presentó con Fidel Castro

La cubana se hizo novia de Diego Armando Maradona, quien la presumió como la muchacha más bonita de Cuba y llegó a presentársela a Fidel Castro, el dictador cubano que se consideraba gran amigo del entonces aún futbolista.

Diego Armando Maradona y Mavys Álvarez.

Pero mientras en la fachada eran una pareja “normal”, los excesos eran constantes.

Mavys Álvarez, hoy de 37 años, confesó en una entrevista con el canal América TeVe que la vida con Maradona era de fiesta y más fiesta.

“Podíamos estar hasta las siete de la mañana en la discoteca tomando champaña y así todos los días”.

Fiestas y orgías con Maradona en Cuba

Hace unos años se revelaron algunos detalles de la desenfrenada vida de Maradona en Cuba, al inicio de este siglo. Fueron publicadas fotos de Diego con muchachas, incluso menores de edad, y Mavys confirma que sabía que al argentino le gustaba participar en orgías.

“Sabía que era así… yo nunca participé, pero sí me lo pidió. Sabía que en aquel momento era de su interés, quizá le excitaba que yo estuviera con él y alguna otra muchacha y me preguntó varias veces si no me gustaría, pero siempre dije que no”.

Diego Armando Maradona y Mavys Álvarez.

‘Diego me llevó a la droga’, cuenta Mavys Álvarez

El lado más oscuro de la relación fue la adicción de ambos a las drogas.

“Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató (de que consumiera), me insistía. Fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína para complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”.

Mavys Álvarez en la entrevista.

La adicción a la cocaína la envolvió y tardó años en rehabilitarse.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol. Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones”.

Además, Maradona le insistió para que se agrandara los senos. Primero le pidió dejarse operar en su casa en La Habana, pero como la muchacha se negó, Diego le pidió un permiso especial a Fidel Castro para llevarse a Mavys a Buenos Aires.

“Me dijo que me vería mucho mejor con los senos más agrandados (sic). Quería que me operaran en Cuba, en la casa donde estábamos. Le dije que no, que no me iba a operar en la casa, porque tenía miedo de que la cirugía saliera mal o hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió hacérmelo en Argentina”.

Viajaron a Argentina y ahí se operó, aunque la operación no fue del todo exitosa y su recuperación tardó casi tres meses.

‘Ni la muerte le deseo’: Gianina Maradona

En respuesta a la entrevista de Mavys Álvarez en América TeVe, Gianina Maradona, hija del astro, publicó un duro mensaje en Instagram.

"Hijos de puta, ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”.

Maradona hace unos años.

Gianina borró ese primer mensaje, pero publicó otro en el que critica a quienes tratan de aprovecharse de la fama de otros.

"Hay gente que por plata mata, que no les importa el sufrimiento del otro, se llenan la boca hablando de empatizar y están lejos de hacerlo. No repara, sólo daña. Juzga. Señala. Personas que cuentan cosas que nunca vivieron ni van a vivir. Personas que viven contando la vida privada de quien nunca conocieron. Engañan. Escupen para arriba".

