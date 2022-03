CDMX.- En su capítulo ‘Divide y Vencerás’, Diego Dreyfus dedicó el tiempo para hablar de varios temas, entre ellos de su amigo ‘Chicharito’ Hernández, de quien aseguró es un gran padre, y también sobre la violencia en el partido entre Querétaro y Atlas, pidiendo el fin de las barras.

Diego Dreyfus detalló que es triste que un deporte tan bonito como el futbol se vea manchado por la violencia y reveló que no solo trabaja con ‘Chicharito’ Hernández, sino con 50 futbolistas, pero no dijo nombres.

No soy su mala influencia, soy su buena influencia, soy quien los cuida de ti, soy quien les ayuda a que tu voz de ‘hate’ no pese, porque cada vez que dices que soy la mala influencia de ‘Chicharito’, estás diciendo que él es un pen… y no lo es. Ni se le ha acabado la carrera, sigue ganando y se lo merece. Tiene salud y es un gran padre”, declaró Dreyfus.

Diego también pidió a las personas que no saben qué sucedió en la vida sentimental de ‘Chicharito’ no meterse y no “chin…”, aceptando que sí afecta.

Es un gran pin… padre. Es un hermano y un tipazo y un gran amigo, y lo veo ser un gran hijo. Y no sabes cómo es con su hermana, bueno; la apoya en todo, es un corazón. No sabe qué es Chicharito”, dijo Dreyfus sobre Javier Hernández.

Dreyfus contó que cuando ‘Chicharito’ dijo que llegó “como leyenda” a LA Galaxy lo hizo, ya que lo recibieron miles de personas en el aeropuerto de Los Ángeles e incluso le habló David Beckham.

El amigo de ‘Chicharito’ aseguró también que el futbolista dejó de escuchar el ‘hate’ y salió adelante, esperando que los demás también lo hagan.

“Tu ‘hate’ virtual lastima familias, lastima gente y tiene consecuencias. Me atreveré a decir que a lo mejor, a Javier no lo llamaron (a Selección Mexicana) porque tú generas un ruido y no va a la Selección, porque crees que lo conoces. Nunca he visto a Javier en mejor forma emocional y física; mete y mete goles, a pesar de lo que vive personalmente. Él no cae en la víctima y en la flojera”, contó.

Dreyfus resaltó que él está con ‘Chicharito’ desde hace tiempo, desde antes que pensarán que tenía mala influencia, cuando anotaba goles con la Selección Mexicana, añadiendo que el delantero mexicano siempre ha sido como es actualmente, pero no lo mostraba, debido al ‘hate’ que recibiría.

Diego Dreyfus detalló que 'Chicharito' está bien física y emocionalmente

Diego Dreyfus también pidió a los programas de futbol, en lugar de hablar de gente que no conocen, comiencen a investigar, detallando que él ha podido mantener de pie a futbolistas cuando el odio le llega, debido a que “no le funciona a la sociedad”, porque no anota goles.

“A todos los comentaristas de futbol que hablaron mal de mí, muchas gracias por la fama, no tienes idea de quién soy, pero gracias. Porque la gente que piensa, me contrató al ver que era el coach de ‘Chicharito’”, detalló Dreyfus.

El también orador detalló que el futbol mexicano es una mafia, ya que ha podido ver a representantes queriendo perjudicar a sus jugadores por dinero, a equipos que no invierten en salud emocional y mental en jugadores, racismo, machismo, clasismo, y más cosas negativas, debido a que ha estado involucrado en el deporte por varios años.

Diego Dreyfus señaló que a él le tiren, no es sobre futbol, es de envidia, coraje y de “cangrejos cubeteros” que no le quieren ver bien.

Diego Dreyfus pide quitar a las barras de futbol

Dreyfus también lanzó la crítica contra las barras de futbol, señalando que “no hay cosa más espantosa y asquerosa que la fanaticada del futbol”, la que pasa la violencia al deporte, sin entender que es solamente eso, un deporte y tampoco entiende que un futbolista no es lo que él cree y lo debe de tener contento.

“A ese fan que no es fan, le quiero decir que en realidad que no va a cambiar el futbol, no va a cambiar nada con sus gritos, nada va a cambiar en el planeta, ningún futbolista le cae bien. Su problema va más allá, es un problema de educación emocional, es falta de amor emocional”, declaró Dreyfus.

Diego Dreyfus habló del tema de Querétaro y aseguró que no deben desafiliar al equipo, ya que no tiene la culpa y recomendó quitar a las barras.

Quiten las barras de equipos de futbol, quiten esas fanaticadas rudas, extremistas, ¡quítenlas! No hace falta un ca… tocando el tambor los 90 minutos o que le hagan como changos, nos emocionamos igual los demás; prefiero que no estén, así puedo llevar a mi hijo y no siento que lo puedan matar cuando unos policías abren la puerta, que parece así fue”, declaró Diego.

Diego Dreyfus aseguró que lo sucedido en Querétaro, no es del futbol, es un reflejo de lo que sucede en México, ejemplificando con robos a transporte público, secuestros, matanzas a mujeres y más violencia en el País, por lo que pidió a las personas enfocarse en su vida.

El también empresario señaló que el enemigo no son ni Querétaro, ni Atlas, sino el ego de las personas.