Diego Dreyfus no me hace ‘cocowash’, asegura ‘Chicharito’

Los Ángeles, California.- En entrevista para TUDN, ‘Chicharito’ Hernández señaló que sí cambió, porque es parte de la vida, mostrándose más vulnerable y aseguró que el coach Diego Dreyfus no le hace ‘cocowash’.

En la plática, ‘Chicharito’ negó que Dreyfus le esté haciendo ‘cocowash’, pero sí lo 'frena', porque él siempre quiere más.

Me encanta ir. Más que impulsivo, no es que lo sea. Es que, si la paciencia me cuesta, es porque siempre quiero ir”, declaró.

Chicharito declaró que en su familia siempre le han pedido que sea cauteloso, porque siempre busca ir hacia adelante.

¿Qué me hagan ‘cocowash’? Y más en nuestra cultura mexicana hay muchas veces, que en la gente, los que les hacen ‘cocowash’ son sus padres, tíos, hermanos. Él (Diego Dreyfus) es un coach emocional, no es un cocowash, él no me va a decir qué hacer y no hacer”, declaró.