‘Me dio más fama que hayan hablado mal de mí por trabajar con Chicharito’, dice Diego Dreyfus

Los Ángeles, California.- En el episodio 113 ‘Linchamientos Virtuales’ de su podcast, Diego Dreyfus señaló que, por un video, las personas creen conocerlo, pero no es así, y aseguró que por haber hablado mal de él por trabajar con ‘Chicharito’ Hernández le dio más fama.

En el podcast, Diego Dreyfus señaló que muchas personas le han dicho que es la “mala influencia” de ‘Chicharito’ Hernández, pero solo por repetir lo que otros dicen, ya que no lo conocen.

Diego Dreyfus también señaló que gente con “neuronas, autoestima y que cuestiona” llegó a él por su trabajo con ‘Chicharito’.

Diego Dreyfus aseguró que ‘Chicharito’ no vino al mundo para que los aficionados del futbol estén contentos, por lo que les pidió a los seguidores del futbolista trabajar para estar contentos, pero no con lo que hace el elemento de LA Galaxy, quien fue nombrado como Jugador de la Semana.

No, no se le ha acabado la carrera y no, no acabé con su carrera ni con su vida. Y no, no me gusta su esposa ni son mis hijos sus hijos, son suyos. Pero, repiten pen… que dañan gente”, dijo Dreyfus sobre ‘Chicharito’.