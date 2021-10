¡Por penoso! Lainez reveló el motivo por el que no le pidió la camiseta a Messi

El mexicano Diego Lainez tiene a Lionel Messi como su ídolo de todos los tiempos, sin embargo, cuando coincidió con él en una cancha, no se atrevió a pedirle su camiseta.

El también jugador del Real Betis reveló durante una entrevista con ESPN algunos de sus secretos personales y una curiosa anécdota que tuvo con el astro argentino.

Sin embargo, en marzo de 2019, durante un partido del Barcelona contra el Betis en la Liga Española, el talentoso volante mexicano se encontró cara a cara con su ídolo.

Lainez se conformó con sólo tener la dicha de darle un abrazo en el final del juego y pedirle una fotografía en los vestidores.

"No soy tanto de pedir camisetas, con nadie. Me da pena preguntar. Me cambio con los mexicanos, con todos contra los que he jugado".