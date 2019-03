Silveti estará en Irapuato en última corrida de Ignacio Garibay

Irapuato, Guanajuato.- El matador Diego Silveti, está de regreso en su “casa” Irapuato para presentarse en la corrida de Feria 2019 en la Plaza de Toros Revolución.

La cita será el próximo sábado 23 de marzo, compartiendo cartel con el rejoneador Santiago Zendejas, el matador Ignacio Garibay, que se despide de los ruedos y Leo Valadez, lidiando astados de la ganadería Arroyo Zarco.

La corrida, promete una tarde muy especial, en la que todos quieres salir por la puerta grande.

De manera oficial, la empresa Espectáculos Taurinos de México presentó el cartel y anunció que en esta ocasión estará en disputa el trofeo “Alfonso Hernández Pelayo”, en homenaje póstumo al empresario irapuatense.

El diestro de dinastía, reconoció sentirse contento con su regreso a lrapuato, lugar que ha sido testigo de sus grandes actuaciones.

Me siento muy contento, muy feliz, con muchas ganas de estar en casa en esta plaza que es tan importante por todo lo que representa, estoy muy ilusionado, he tenido la oportunidad de triunfar aquí, por lo que espero el próximo sábado sea un día importante”, dijo Silveti.

El oriundo de Irapuato, invitó a los aficionados de la tauromaquia a asistir a esta corrida en donde dice podrán disfrutar de una tarde espectacular.

Les puedo garantizar que estoy viviendo un momento muy bonito, un momento de madurez profesional, en lo personal, en los días pasados he tenido grandes triunfos y eso me da un aliciente especial, una motivación extra para estar con mayor confianza. Irapuato es un compromiso grande y estoy seguro haremos disfrutar a la gran afición tapatía”, concluyó.

Sin duda la Corrida será más significativa para Ignacio Garibay, quién dirá adiós a los ruedos.

Para mi representa esta despedida en Irapuato una cosa especial, por el agradecimiento que tengo a la afición en general, pues es muy importante para mí en donde me he preparado mucho. Estoy comprometido con esta tarde y sobre todo por lo que ha venido siendo mi temporada de despedida que, gracias a Dios ha sido muy bonita, en donde he tenido triunfos muy importante en casi todas las plazas en donde me he podido presentar e Irapuato no puede ser la excepción”, dijo.