¡Dinenno fue operado! Pumas también pide le quiten la expulsión

Tras toda la polémica en torno a Ignacio Dinenno, este lunes los Pumas confirmaron la gravedad de la lesión, luego de su brutal golpe que sufrió en la semifinal de vuelta ante el Atlas.

El atacante argentino recibió un fuerte impacto por parte del defensa de los rojinegros Anderson Santamaría, en una jugada que la mayoría de la opinión pública calificó como un claro penalti que el árbitro Pérez Durán decidió no marcar.

Un reclamo al que se sumó el mismo delantero de los Universitarios, que estará fuera de actividad un tiempo considerable, tras confirmarse el parte médico.

Además, los Pumas exigieron a la Federación Mexicana de Futbol, que se le quite la expulsión que sufrió su elemento, tras una chilena fallida en la que golpeó a Jesús Angulo.

Este día se hizo pública esta petición de los Felinos, a la espera de la resolución que tome la Comisión Disciplinaria.

“Una solicitud de investigación por la expulsión del jugador Juan Ignacio Dinneno De Cara, durante el partido disputado el pasado 5 de diciembre del 2021, correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo #GritaMéxicoA21 de la Liga BBVA MX entre los Clubes Atlas vs. Universidad Nacional”.

Sumado a las críticas por el arbitraje, en el pase del Atlas a la final del Apertura 2021, la familia de Dinenno también lanzó fuertes señalamientos por lo sucedido este domingo en el Estadio Jalisco.

La esposa del delantero, Sofía Bruno, escribió un fuerte mensaje en sus redes sociales:

“Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un colega y te expulsan... Disimulen un poco, se nota demasiado".