Directivo apuñala a un jugador por una bolsa de harina VIDEO

Un directivo del equipo CDC Novo Aripuanã en Brasil, apuñaló a un jugador por una bolsa de harina.

Esto se supo cuando se difundió un video en el que un directivo ataca con un arma blanca a un jugador de su equipo.

Jogador é esfaqueado por dirigente após suposta briga por farinha no Amazonas pic.twitter.com/S5qpn7YVDl — AM POST (@portalampost) October 27, 2021

La pelea entre el jugador y el directivo en Brasil

La pelea comenzó cuando Douglas, entrenador del equipo, tomó la bolsa que en realidad pertenecía a un jugador conocido como Duran.

En ese instante, el futbolista se dio cuenta que le estaban robando y comenzó a gritar y reclamar, tal como se ve en el video.

Es ahí cuando Douglas y Duran empiezan a gritar y quienes estaban presentes se quedaron en silencio observando lo que ocurría.

De la nada lo que comenzó como una discusión se convirtió en un acto violento cuando el directivo agarró un cuchillo con el que agredió a Duran.

Al ver el ataque, el resto de las personas intervinieron para quitarle el cuchillo, sin embargo, Duran sufrió heridas leves quien fue atendido en un hospital de la zona, aunque no tuvo consecuencias graves y se encuentra en buen estado.

Los expulsan del Torneo Amazonense

Teniendo en cuenta que todo esto se dio en el marco de la disputa del campeonato 2021 de la Serie B Amazonense, los organizadores decidieron expulsarlos del torneo.

El rendimiento del equipo no ha sido bueno en el último período y perdió los primeros cinco cruces.

Esto no sólo influyó en la tensión entre la comisión directiva y los jugadores sino que además implicó que más de un integrante del plantel decidiera no jugar contra Atlético AM y finalmente fue expulsado tras está situación.

