¿El salvador del futbol? Florentino Pérez provoca renuncias en Juventus y ManU

Las protestas en Stamford Bridge obligaron al Chelsea a pensar dos veces su incorporación a la Superliga Europea, algo similar está sucediendo en el Manchester City, en el Manchester United y la Juventus, que incluso han perdido a figuras importantes de sus respectivas directivas.

Florentino Pérez encendió la mecha de una revolución futbolística que parecía encontrar eco, pero el incendio, lejos de controlarse, se ha propagado a gran velocidad y ya comienza a volverse en contra de sus propios creadores.

Lo que inició como un rechazo diplomático por parte de instituciones como el Bayern Múnich, el PSG y hasta la Roma, se ha convertido en una confrontación abierta a la que se han sumado los aficionados, quienes han protagonizado fuertes protestas sobre todo en Inglaterra.

Como se puede observar en las imágenes que circulan en redes sociales, hasta el exarquero Petr Čech tuvo que salir a las calles aledañas al estadio del Chelsea para tranquilizar a los seguidores, aunque terminó involucrándose en la discusión.

Esto provocó que el cuadro inglés diera marcha atrás, al menos de manera extraoficial, a su intención de sumarse a la Superliga, mientras que en el Manchester United y la Juventus la tormenta no amaina, pues ambos perdieron a elementos de su directiva.

Ed Woodward, vicepresidente del United, fue el primero en presentar su renuncia este martes pero no ha sido el único, pues Andrea Angelli, presidente de la Juventus, también abandonó su puesto tras el escándalo que ha provocado este nuevo proyecto.

De manera oficial y a través de su cuenta de Twitter, el equipo inglés dio a conocer que ya inició los procedimientos legales para retirarse de la Superliga pese a que había sido presentado como uno de los equipos que apoyaban el proyecto.

Esta decisión va más de la mano con lo que señaló hace algunos días el entrenador de los “citizens” Pep Guardiola, quien rechazó la idea debido a la falta de justicia y a que la Superliga iba en contra de la esencia del futbol.

“Yo quiero una competición que sea lo más potente posible, especialmente la Premier League. Pero no me parece justo que un equipo trabaje y trabaje para llegar arriba y no pueda clasificarse porque esos puestos ya los tienen garantizados otros equipos. Esto no es deporte. Es otra cosa”, dijo el timonel.