¿Disculparme? Quería golpearlo en el pecho', dice Kyrgios sobre Nadal

Londres, Inglaterra.- El partido de segunda ronda entre Rafael Nadal y Nick Kyrgios terminó 'caliente' y más por una jugada en el que el australiano intentó golpearlo en el pecho con la pelota, acción que no negó.

En conferencia de prensa, Kyrgios señaló que “no golpeó a Nadal”, ya que golpeó la raqueta de Nadal.

¿Por qué debería disculparme? Gané el punto. ¿Cuántos Grand Slams tiene y cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Creo que puede llevarse una pelota en su pecho”, declaró.

Kyrgios aseguró que sí quería golpear a Nadal en el pecho, pero el tenista español tiene manos decentes.

Por su parte, Nadal pidió no hablar sobre las acciones negativas de Kyrgios.

Le estamos ayudando a que haga cosas más raras, especiales. Si vamos a hablar de él todo el día, la ATP le hacen la promoción que le hacen, pues, la realidad, él se sigue creciendo y creo que tiene gran talento, pero hay cosas que no se deben promocionar”, señaló Nadal.

Nadal también declaró que no le importa si le da un pelotazo, pero por su ética, lo considera incorrecto.

No creo que sea mal chico, creo que es un chico que ha perdido el camino y lo tendría que recuperar, porque sería bueno para su carrera”, declaró.

Exhibe Kyrgios a reportera

Una periodista en la conferencia le comentó sobre sus idas a diversos centros nocturnos de Londres, pero él respondió.

Jugaste un gran partido”, dijo la periodista. “Estuviste en el centro nocturno anoche, ¿verdad?”, le preguntó Kyrgios.

La pregunta ocasionó la risa de los demás periodistas presentes.

Kyrgios también aceptó que es un gran jugador de tenis, pero no es el más profesional, ya que no entrena todos los días, aceptando que tiene cosas que mejorar para poder tener el nivel de Federer, Nadal o Djokovic, pero negando que hubiera jugado mejor si no hubiera ido al centro nocturno una noche antes del partido.

En duelo de segunda ronda, Nadal venció a Kyrgios con marcador 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6 y enfrentará a Jo-Wilfred Tsonga en tercera ronda de Wimbledon.