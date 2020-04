Djokovic se opone a vacuna contra Covid-19

Serbia.- El actual número del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, causó polémica en plena época en la que la humanidad lucha contra el coronavirus y es que 'Nole' aseguró estar en contra de aplicarse la vacuna que protege justamente del covid-19.

Lo anterior fue confesado por el deportista mediante una videoconferencia en su país:"Deberemos viajar y pienso que este será el desafío número uno (...) Los viajes serán el principal obstáculo", dijo Djokovic en esta conversación organizada al final de la jornada en su página Facebook, con ocasión de la Pascua ortodoxa.

Al tenista serbio le toco prácticamente quedarse atrapado en una primera etapa en suelo español "Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar", dijo "Nole" a sus compatriotas, entre ellos varios tenistas.

Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", añadió Novak Djokovic.

En cuanto al regreso a las canchas, opinó: "La temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por cien de que la gente puede venir, que no hay riesgo, que la gente es resistente al virus, y eso llevará tiempo".

AP

Para el serbio probablemente la actividad del tenis mundial regresará poco a poco jugándose pequeños torneos por región.

IP