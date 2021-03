CDMX.- Para la próxima fecha FIFA en este mes, el técnico Gerardo Martino no llamó al delantero de Club Puebla, Santiago Ormeño y para el ‘Doctor’ Luis García ‘resulta incomprensible’ que no esté; también Heriberto Murrieta, ‘Perro’ Bermúdez, Paco Villa y Jorge Pietrasanta criticaron la no convocatoria del delantero.

En su cuenta de Twitter, el ‘Doctor’ Luis García señaló que “resulta incomprensible” que Santiago Ormeño no haya sido llamado a Selección Mexicana.

Por su parte, Heriberto Murrieta criticó que Gerardo Martino haya llamado a cuatro porteros, a los jugadores que militan en la MLS, ante la falta de competencia y se le niega la oportunidad a Santiago Ormeño en Selección Mexicana.

Para Enrique ‘Perro’ Bermúdez, en la gira que tendrá la Selección Mexicana falta Ormeño, añadiendo a los porteros Carlos Acevedo y Jesús Corona; y Paco Villa reafirmó que el delantero de Club Puebla debería de estar.

Jorge Pietrasanta mencionó que a Santiago Ormeño “lo vamos a disfrutar en la Selección de Perú”, pero a él le hubiera gustado verlo en la Selección Mexicana.

En Guard1anes 2021, Santiago Ormeño ha jugado 820 minutos en 11 partidos, de los cuales ha iniciado como titular en diez, y ha anotado seis goles, siendo tres en un solo partido ante FC Juárez.

La Selección Mexicana jugará dos partidos en Europa, siendo el primero el sábado 27 de marzo ante su similar de Gales, a las 2:00 de la tarde, y el martes 30 de marzo ante la Selección de Costa Rica, también a las 2:00 de la tarde. Ambos horarios del tiempo del Centro de México.