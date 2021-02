‘Doctor’ García por penal de América: ‘Una payasada, no voy a comentar más’

Guadalajara, Jalisco.- Tras el penal de América, en el que Sebastián Córdova solamente tocó el balón a Henry Martin, para que el delantero anotara, el ‘Doctor’ Luis García se molestó y aseguró que fue “una payasada”.

Tras la anotación, Christian Martinoli aseguró que los jugadores de América hicieron la de “Cruyff”, pasando el micrófono para ‘Doctor’ García, quien expresó no estar de acuerdo.

Esto me parece una payasada, en todos los sentidos. No voy a comentar absolutamente más, no las comparto”, declaró el ‘Doctor’.