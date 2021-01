‘Doctor’ García revela a Martinoli por qué usaba ‘trajes de Faitelson’; ‘Eran Armani’, dice

CDMX.- En el canal de Dr. García, el comentarista Luis García contó a Christian Martinoli el motivo de utilizar ‘trajes de Faitelson’, revelando que algunos eran Giorgio Armani.

El ‘Doctor’ mencionó que hace algunos años, utilizó trajes más grandes de la talla que usa, los cuales tenían hombreras.

Sí eran más grandes, te acuerdas que se utilizaban las hombreras en el saco cruzado. Eso hace que sean más grandes, la verdad, ya no estoy para que me patrocinen, pero era Giorgio Armani. Eran buenos trajes, yo no tenía muchos trajes, la verdad”, declaró el ‘Doctor’ García.