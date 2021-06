Tri ha fallado con Chicharito, pero Funes Mori es mejor 9; señala 'Doctor' García

CDMX.- Hablando sobre la Selección Mexicana, el ‘Doctor’ Luis García aseguró que el ‘Tri’ está fallando con el tema de Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero como nueve, es mejor Rogelio Funes Mori.

El ‘Doctor’ Luis García señaló que, por su pasado en Selección Mexicana, no pudo huir del tema ‘Chicharito’ Hernández, señalando que el delantero de LA Galaxy es un prócer del ‘Tri’, recordando que aún es el máximo goleador.

Donde no podemos discutir es dentro del área, con un instinto feroz, voraz, que no se compra en botica, que no se entrena, que se tiene y que se explota. Javier se ha encargado de meter goles en todo el mundo, de distintas maneras”, declaró Luis García.