Don Paco Jémez, salva a hombre que le dio infarto; ‘cuando llegué estaba muerto’, dice

La Coruña, España.- En entrevista para La Voz de Galicia, el extécnico de Cruz Azul, Paco Jémez, contó cómo fue que salvó a un hombre, a quien le había dado un infarto, señalando que cuando llegó a él, este “estaba muerto”.

Paco Jémez señaló que estaba jugando golf en un club, cuando a varios metros de ellos se percató, junto con su acompañante, que algo sucedía, encontrando que un hombre había tenido un infarto.

Cuando llegué, estaba muerto. Nunca me había visto en una situación así. Tenía alguna noción de cómo se hace un masaje de reanimación y me puse a ello sin dudarlo. Era la primera vez que lo hacía. El hombre no respiraba, no latía, estaba completamente fulminado”, contó Jémez a ‘La Voz de Galicia’.