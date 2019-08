¿Y Martinoli? ¿Y 'Doctor'? Dejan solo a Macías, quien 'tomó' lo monetizado y vio a Red Sox

Boston, Massachussets.- ¿Y Christian Martinoli? ¿Y el 'Doctor' Luis García? Para el pasado video de 'Farsantes con Gloria' se cotizaron y dejaron solo a Macías, quien estuvo en el estadio Fenway Park, donde juegan los Red Sox.

En un inicio, Christian Martinoli mostró que sigue en París, Francia, pero pronto, Macías tomó el protagonismo y aseguró que los comentaristas de Azteca Deportes no mandaron video.

Doctor no quiere mandar video de sus vacaciones, le valió ma... Christian, hoy en el Tour de Francia, no quiere explicar nada, me dijo hazlo tú”, comentó.